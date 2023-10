Réunion information transmission MSA-CA40 communauté de communes tartas Tartas, 14 novembre 2023, Tartas.

Présentation par la Chambre d’Agriculture et la MSA. La Chambre d’Agriculture fait un récapitulatif du parcours à la transmission, des outils existants pour trouver un repreneur et évaluer son exploitation et des aides à la transmission. La MSA fait un point sur les droits à la retraite, la procédure et l’impact de la nouvelle réforme sur les droits des cédants.

2023-11-14T09:00:00+01:00 – 2023-11-14T12:00:00+01:00

