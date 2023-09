Crussol Repair Café Communauté de Communes Rhône Crussol Guilherand-Granges Catégories d’Évènement: Ardèche

Guilherand-Granges Crussol Repair Café Communauté de Communes Rhône Crussol Guilherand-Granges, 21 octobre 2023, Guilherand-Granges. Crussol Repair Café Samedi 21 octobre, 09h00 Communauté de Communes Rhône Crussol Rhône Crussol est engagé dans un programme locale de prévention des déchets. A ce titre, nous nous engageons à réduire les déchets de notre territoire. La réparation d’objets permet d’atteindre cet objectif ! Communauté de Communes Rhône Crussol 1278 rue Henri Dunant 07500 Guilherand Granges Guilherand-Granges 07500 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T09:00:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Guilherand-Granges Autres Lieu Communauté de Communes Rhône Crussol Adresse 1278 rue Henri Dunant 07500 Guilherand Granges Ville Guilherand-Granges Departement Ardèche Lieu Ville Communauté de Communes Rhône Crussol Guilherand-Granges latitude longitude 44.940555;4.86624

Communauté de Communes Rhône Crussol Guilherand-Granges Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guilherand-granges/