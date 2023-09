Cet évènement est passé Rencontre avec Ophélie Benito et exposition : »Le rêve d’un musée dédié à la musique » Communauté de communes patrimoine et metiers d’art Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Rencontre avec Ophélie Benito et exposition : »Le rêve d'un musée dédié à la musique » 16 et 17 septembre Communauté de communes patrimoine et metiers d'art Mirecourt

Ophélie Benito, designer à Nancy, est en résidence au Musée de Mirecourt, entre mars et septembre 2023, dans le cadre de La Fabrique 2023. Pendant sa résidence au musée, elle a invité les visiteurs à exprimer leur vision du musée idéal et accueillant dédié à la musique. Ces échanges ont donné lieu à des croquis, des maquettes, des prototypes pour imaginer un musée plus accueillant, présentés en une exposition. Donnez, vous aussi, votre avis et essayez les dispositifs qu’elle a imaginés.

Ophélie Benito, designer à Nancy, est en résidence au Musée de Mirecourt, entre mars et septembre 2023, dans le cadre de La Fabrique 2023. Pendant sa résidence au musée, elle a invité les visiteurs à exprimer leur vision du musée idéal et accueillant dédié à la musique. Ces échanges ont donné lieu à des croquis, des maquettes, des prototypes pour imaginer un musée plus accueillant, présentés en une exposition. Donnez, vous aussi, votre avis et essayez les dispositifs qu'elle a imaginés.

12 Quai Lebreuil (Accès par le rez de chaussée). Communauté de communes patrimoine et metiers d'art 12 Quai le Breuil, 88500 Mirecourt

