Séjour Itinérant Vélo 24 – 28 juillet Communauté de Communes Meuse Rognon

Êtes-vous prêts à vivre une expérience inoubliable cet été ? Du 24 au 28 juillet 2023, nous vous proposons un séjour itinérant à vélo à travers le magnifique territoire de Meuse Rognon, alliant découvertes, activités sportives et moments conviviaux.

Pendant ces cinq jours, nous vous promettons une aventure riche en émotions et en découvertes. Voici un aperçu des moments forts qui vous attendent :

Découverte de la nature : Préparez-vous à vous émerveiller devant des paysages à couper le souffle. À travers nos parcours à vélo soigneusement planifiés, vous traverserez des forêts verdoyantes, des champs colorés et des rivières scintillantes. Vous aurez l’occasion d’observer de près la faune et la flore locales.

Visite du patrimoine : Plongez dans l’histoire de Meuse Rognon en explorant des sites culturels et historiques fascinants. Nous ferons des haltes dans des villages pittoresques, des châteaux majestueux et des musées captivants. Vous découvrirez les secrets et les légendes de cette région authentique.

Activités sportives : Les amateurs de sensations fortes seront comblés ! En plus de nos parcours à vélo, nous organiserons des activités sportives telles que des randonnées pédestres et des jeux en plein air. Vous pourrez vous dépenser, relever des défis et repousser vos limites.

Nuit à la belle étoile : Une expérience unique vous attend ! Une nuit, nous installerons notre campement en pleine nature. Vous pourrez vous reposer sous les étoiles scintillantes, écouter les bruits apaisants de la nature et partager des histoires autour d’un feu de camp. Une veillée magique en perspective !

Grand jeu : Préparez-vous à mettre vos talents et votre esprit d’équipe à l’épreuve lors de notre grand jeu palpitant. Vous devrez résoudre des énigmes, relever des défis et collaborer pour remporter la victoire. Des moments de complicité et de rigolade garantis !

Ce séjour itinérant à vélo est spécialement conçu pour les jeunes de 12 à 17 ans, souhaitant vivre des aventures uniques et créer des souvenirs inoubliables avec de nouveaux amis. Encadrés par une équipe d’animateurs expérimentés et passionnés, vous serez en sécurité et guidés tout au long du voyage.

Communauté de Communes Meuse Rognon 1 Allée de la Grande Fontaine 52150 Illoud

