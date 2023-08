Passé Réinventé : Quand l’Histoire Devient Vivante Communauté de Communes du Val de Somme Corbie, 16 septembre 2023, Corbie.

Passé Réinventé : Quand l’Histoire Devient Vivante Samedi 16 septembre, 19h00 Communauté de Communes du Val de Somme Sur inscription

Nous sommes ravis de vous convier à un événement captivant qui marie la réflexion intellectuelle à la convivialité : un apéroconférence intitulé « Faire de notre héritage un patrimoine vivant ». Plongez dans une exploration stimulante en compagnie de trois éminents intervenants, chacun apportant une perspective unique sur la question centrale : « Comment rendre le patrimoine vivant ? »

Notre premier intervenant est un metteur en scène passionné et innovant, reconnu pour son talent à donner vie à des récits historiques lors des Fantômes du Vendredi. Il partagera ses réflexions sur la mise en scène créative du patrimoine, révélant comment des performances théâtrales et artistiques peuvent revitaliser des moments marquants du passé. Découvrez comment les émotions et les interprétations modernes peuvent transformer des histoires anciennes en expériences vivantes et captivantes.

Ensuite, notre guide conférencier expérimenté vous emmènera dans un voyage à travers le riche tissu du patrimoine culturel. Explorez les techniques et les approches qui transforment les visites guidées en des explorations immersives, où les bâtiments et les artefacts prennent vie à travers des anecdotes fascinantes et des narrations engageantes. Découvrez comment la narration habile peut éclairer et animer les coins les plus sombres de l’histoire.

Enfin, notre doctorante en histoire moderne vous offrira une perspective académique éclairante. Plongez dans ses recherches passionnantes sur les méthodes d’interprétation historique et découvrez comment les nouvelles découvertes et les récits révisés peuvent ajouter des couches de compréhension à notre patrimoine. Explorez comment les nouvelles générations d’historiens et de chercheurs contribuent à faire revivre les récits du passé d’une manière pertinente pour notre époque.

L’apéroconférence « Faire de notre héritage un patrimoine vivant » vous offre une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec ces experts passionnés. Venez participer à cette soirée qui marie la réflexion intellectuelle à la convivialité d’un apéritif. Ensemble, explorons comment le passé peut s’animer sous nos yeux et inspirer notre présent. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et mémorable.

Communauté de Communes du Val de Somme 31 Ter Rue Gambetta, 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 96 95 76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Ministère de la Culture