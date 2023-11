Besoins des nouveaux-nés et des enfants: conférence gratuite Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Besoins des nouveaux-nés et des enfants: conférence gratuite Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Auterive, 25 novembre 2023, Auterive. Besoins des nouveaux-nés et des enfants: conférence gratuite Samedi 25 novembre, 10h00 Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Entrée libre et gratuite Des besoins physiologiques aux besoins sociaux et affectifs, Agnès Sacilotto, psychologue, et Céline Soum, sage-femme, vous proposeront lors de cette conférence d’explorer les besoins des nourissons et des enfants afin de les accompagner au mieux vers davantage de sérénité et de bien-être. Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 99 00 https://www.cc-bassinauterivain.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mspdelautan@gmail.com »}] ZI Robert Lavigne

