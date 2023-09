France Services : journées portes ouvertes FranceConnect, ça vous branche ? Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne France Services : journées portes ouvertes FranceConnect, ça vous branche ? Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Auterive, 2 octobre 2023, Auterive. France Services : journées portes ouvertes FranceConnect, ça vous branche ? Lundi 2 octobre, 09h00 Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Entrée libre FranceConnect c’est quoi ? FranceConnect est un service public en ligne qui permet aux internautes de faciliter l’accès à vos besoins en service public, en vous identifiant à travers une plate-forme unique, par l’intermédiaire d’un compte existant (impôts, sécurité sociale…). Les portes-ouvertes pour vous Participez aux portes ouvertes FranceConnect ce lundi 2 octobre à partir de 9h. Animés par les conseillers France Services, devenez incollable sur vos démarches administratives, avec l’usage du numérique. C’est l’atelier qui rimera avec convivialité.

Facilitez vos démarches administratives en devenant incollable sur tout ce que vous pouvez faire avec FranceConnect. Un problème de connexion avec FranceConnect ?

Des questions sur le fonctionnement ?

Vous êtes là bienvenue… A propos des conseillers France Services Localisé à moins de 30 minutes de chez vous, France Services est un service public de proximité. L’engagement de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) est de renforcer l’accessibilité des services de l’État avec des actions locales, sur l’ensemble de son territoire. Et le numérique dans tout ça ? L’ordinateur, le smartphone, la tablette font aujourd’hui partie des outils de communication digitaux incontournables. Pour ceux qui n’en sont pas familiers, il vous est proposé un accompagnement individuel ou collectif pour vous amener vers l’autonomie numérique. France Services, c’est aussi la présence d’un conseiller numérique, expert dans l’usage de l’informatique et sur l’accompagnement qu’il peut vous apporter au quotidien. Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 99 00 https://www.cc-bassinauterivain.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 99 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ccba31.fr »}] ZI Robert Lavigne

RD 820 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:00:00+02:00

