ANIMATIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne

ANIMATIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA), 18 mars 2023, Auterive. ANIMATIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 18 mars – 18 octobre COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) Sans inscription – Gratuit QUELS SONT LES BESOINS DES BÉBÉS ? Dormir dans la chambre, porter, câliner ? Laisser pleurer ? Comment répondre aux besoins du bébé qui en demande tant…

Matinée co-animée par une sage-femme et un psychologue.

18 MARS 2023 – 10h MODIFIER LES HABITUDES. FACILE ? Les écrans, l’alimentation, les produits ménagers, le tabac sont autant de sujets qui nous questionnent autour de la santé des enfants…

Co-animé par une sage-femme et psychologue.

22 AVRIL 2023 – 10h ET SI MON BÉBÉ DORMAIT ? La fatigue est le lot de beaucoup de parents… comprendre comment le bébé dort peut aider a faciliter son repos et celui de ses parents.

Soirée co-animé par une sage-femme et un médecin

18 OCTOBRE 2023 – 19h COMMENT FAIRE A MANGER POUR BÉBÉ ? Point sur les nouvelles recommandations en matière de diversification alimentaire.

Matinée co-animée par une diéteticienne et un médecin.

3 JUIN 2023 – 10h COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) ZI R.Lavigne 31190 auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) Adresse ZI R.Lavigne 31190 auterive Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) Auterive

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

ANIMATIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) 2023-03-18 was last modified: by ANIMATIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN AUTERIVAIN (CCBA) 18 mars 2023 Auterive Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) Auterive

Auterive Haute-Garonne