Entrée libre, repas sur inscription (200 pers. max.) La CCBA organise comme tous les ans son nettoyage de printemps, un moment convivial dédié à l’entretien de nos espaces naturels. Pour cette édition 2023, 2 moments conviviaux vous sont proposés au départ et à l’arrivée du nettoyage.

RDV à 8h30 sur le parking de la communauté de communes à Auterive pour petit-déjeuner tous ensemble et se répartir sur les différents lieux à nettoyer, puis RDV à Grépiac pour un déjeuner partagé offert à tous les participants (inscription obligatoire au 05 61 50 99 00) !

Pensez à porter vos gilets de sécurité, gants, bottes et couverts (couteau, fourchette, assiette et verre/gourde) pour un repas zéro déchets !

Familles : il y aura minimum 1 lieu adapté aux enfants Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne 05 61 50 99 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T07:30:00+00:00 – 2023-03-18T13:00:00+00:00

