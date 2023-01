Mes ateliers Pôle emploi: CV en ligne Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Mes ateliers Pôle emploi: CV en ligne Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA, 24 janvier 2023, Auterive. Mes ateliers Pôle emploi: CV en ligne Mardi 24 janvier, 09h00 Communauté de communes du bassin auterivain – CCBA

Boostez vos projets emploi ou formation avec les ateliers animés par Pôle emploi

05 61 50 99 00 https://www.cc-bassinauterivain.fr/

? Aider à la création ou/et à la mise en forme de votre CV en ligne

?️ Définir les compétences et les éléments à valoriser

? Temps d’échange

? Conseils personnalisés

? Les ateliers se dérouleront tous sur le site de la CCBA – ZI Robert Lavigne RD 820 – 31190 AUTERIVE

Inscription et informations complémentaires au ? 05.61.50.99.00 ou par mail ? emploi-insertion@ccba31.fr

? Ateliers gratuits ? Possibilité d’inscription sur un ou plusieurs ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T09:00:00+01:00

2023-01-24T12:00:00+01:00 CCBA

