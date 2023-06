LA TOURNÉE EN TRACTEUR DU MANGE-MINUTES Communauté de communes des Rives du Haut-Allier Langeac, 5 août 2023, Langeac.

LA TOURNÉE EN TRACTEUR DU MANGE-MINUTES

Du 5 au 11 Août 2023

Communauté de communes des Rives du Haut-Allier ( 43)

Venteuge, Siaugues-ste-Marie, Prades, Charraix, Pébrac, Langeac, Chilhac

www.lemangeminutes.fr

Dans la foulée de la fête de Boissières

Le Mange-Minutes est un collectif d’artistes basé à Boissières, petit hameau de la commune de Siaugues-sainte-Marie. Après quelques concerts et festivals organisés avec les habitants du hameau, et un film («La fête de Boissières n’aura pas lieu» visible gratuitement sur internet), le collectif décide de se lancer pour la première fois dans un festival itinérant !

Une tournée en tracteur

Le principe est simple, les techniciens et artistes du collectif Le Mange-Minutes et leurs invités jouent chaque jour dans un village différent. Une scène mobile, construite pour l’occasion, est tirée par un tracteur. Et sur cette scène aménagée viendront se produire des artistes d’horizons divers.

Un spectacle différent chaque soir

Le spectacle aux allures de cabaret, accueillera à chaque réprésentation de nouveaux protagonistes, et le répertoire évoluera au fil des rencontres. Donc n’hésitez pas à revenir !

Une musique qui voyage autrement

Pendant que le tracteur tire la scène et le matériel (des instruments aux projecteurs), les musiciens, musiciennes, chanteuses, chanteurs, comédiennes et autres colporteurs se déplaceront à pied, ou en vélo.

Chaque village nous accueille et accueille le public à sa façon, et nous serions heureux de vous compter parmis nous, à pied, à vélo ou au spectacle !

Dates et villages

Samedi 5 aout: Venteuges – 15h – Comme un préambule à la tournée en tracteur, le groupe Dix-Sept Saturnes, issu du collectif Le Mange-Minutes, fera entendre une musique peu commune faite de voix bulgares, d’objets sonores, de percussions, de cornemuses et de sons jusqu’alors inconnus.

Dimanche 6 aout: Siaugues-se-Marie – 18h30

Lundi 7 aout: Prades – 18h30

Mardi 8 aout: Charraix – 20h

Mercredi 9 aout: Pébrac – 20h30

jeudi 10 aout: Langeac – 21h

vendredi 11 aout: Chilhac – 20h30

Pour la suite Le Mange-Minutes et les habitants de Boissières ont l’intention d’organiser une année sur deux «la fête de Boissières» et le festival itinérant.

©Julien Desailly