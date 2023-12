Rencontres patoisantes 2024 Communauté de communes des Monts du Lyonnais Pomeys, 20 janvier 2024, Pomeys.

TAPE-DRU (groupe de musique locale) vous invite à rencontrer les patoisant·es des Monts du lyonnais, du Forez et des alentours sur 5 RDV dans les médiathèques du réseau.

Les patoisant.es (Antoine, Pierrot, Cécile, Anaïs, Monique …) nous racontent en français ou en patois les pratiques « des autrefois ».

Des rencontres inédites placées sous le signe du partage et de la transmission autour d’une identité commune : le patois ! Fragile et invisible, ce patrimoine est mis à l’honneur durant toute l’année 2024 !

RDV tout public.

Gratuit.

Renseignements :

06.33.73.43.83 : Compagnie

bibliotheques@cc-mdl.fr : réseau Com’MonLy

Communauté de communes des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy – 69590 – Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes