Semaine du Kamishibai 2023 4 – 10 décembre Communauté de communes des Monts du Lyonnais gratuit Pour les plus petits, Com'MonLy vous annonce sa programmation kamishibai pour les fêtes de fin d'année avec les bibliothèques participantes : du 4 au 10 décembre 2023 !

**ANIMATIONS GRATUITES EN BIBLIOTHEQUE**

Plus d’infos : bibliotheques@cc-mdl.fr Communauté de communes des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy – 69590 – Pomeys Pomeys 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:bibliotheques@cc-mdl.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T10:00:00+01:00 – 2023-12-04T17:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Pomeys, Rhône
Lieu Communauté de communes des Monts du Lyonnais
Adresse 790 Allée de Pluvy - 69590 - Pomeys
Ville Pomeys
Age min 2 Age max 10

