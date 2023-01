Mois des biblios : les adaptations en folie ! Communauté de communes des Monts du Lyonnais Pomeys Catégories d’Évènement: Pomeys

2e édition du « Mois des biblios » sur les adaptations littéraires !

Retrouvez « les adaptations en folie! » dans vos bibliothèques et à la Maison du Numérique de St Clément-les-Places : ateliers, jeux, tables thématiques, contes, etc.

