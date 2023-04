Atelier sur la gestion différenciée Communauté de communes des Coteaux du Girou Gragnague Catégories d’Évènement: Gragnague

Atelier sur la gestion différenciée Communauté de communes des Coteaux du Girou, 12 avril 2023, Gragnague. Atelier sur la gestion différenciée Mercredi 12 avril, 15h00 Communauté de communes des Coteaux du Girou Gratuit, sur inscription « Nous verrons tout ce qui vous demande de l’entretien comme la tonte ou la haie et vous proposerons des solutions pour limiter la production de déchets verts. Vos restes d’entretien au jardin sont une ressource pas un déchet! » Communauté de communes des Coteaux du Girou 1 rue du Girou 31380 Gragnague Gragnague 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://partageonslesjardins.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

