Saint-Martin-de-Ré À la découverte des batailles de 1625 et 1627 : exploration historique passionnante ! Communauté de communes de Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Ré. À la découverte des batailles de 1625 et 1627 : exploration historique passionnante ! Samedi 16 septembre, 10h30 Communauté de communes de Saint-Martin-de-Ré Gratuit. Entrée libre. Le Pays d’art et d’histoire, en collaboration avec de nombreux partenaires, lance une vaste étude sur les combats de 1625 et 1627, qui ont suscité de vives discussions ! Cette visite commentée vous permettra de saisir le contexte historique et de découvrir les personnages clés ainsi que leurs rôles dans ces batailles acharnées. Communauté de communes de Saint-Martin-de-Ré Place de la République, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Moulin de la Favorite Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 00 97 http://www.cc-iledere.fr La communauté de communes de l’Île de Ré est une communauté de communes française, située dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

