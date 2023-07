Résidence théâtre d’objets et poésie Communauté de communes Collines Isère Nord communauté Heyrieux Catégories d’Évènement: Heyrieux

La résidence théâtre d'objets et poésie est organisée par le service culturel de la Communauté de communes Collines Isère Nord communauté du 21 au 28 juillet 2023 dans sept communes du territoire. Cette année, la résidence théâtre d'objets et poésie est présentée par la Cie Chiloé. – LE PRINCIPE

1 jour par commune = un atelier d’initiation au théâtre d’objets à 16h30 (2h) et le spectacle « Ça bavarde les choses » à 19h30 (1h)

+ 1 atelier réservé aux enfants du accueil des loisirs de Famille rural à Charantonnay

+ 1 atelier réservé aux résidents de l’EHPAD Les Colombes d’Heyrieux et leur proches – LE SPECTACLE

« Ça bavarde les choses » est un spectacle tiré du recueil de poèmes d’Isabelle Paquet. Des objets prennent la parole et ont en commun d’être « jetables », « à obsolescence programmée », « oubliés ». Ils véhiculent des paroles décalées, souvent drôles, politiques en dénonçant la société de consommation.

Comédien.nes : Isabelle PAQUET et Emmanuel HOUZÉ

Trompettiste : Hugo Amand – OÙ ET QUAND ?

Valencin > vendredi 21 juillet > Etang de la Combe d’Artas

Saint-Georges d’Espéranche > samedi 22 juillet > Grange du Guillolet

Saint-Just Chaleyssin > dimanche 23 juillet > Clos Moudru

Oytier-Saint-Oblas > lundi 24 juillet > Parc Bourit

Heyrieux > mardi 25 juillet > Espace Ferry

Grenay > jeudi 27 juillet > Jardin de l’église

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

