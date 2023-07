Rome 1650 en Pays de l’Ourcq (77) Communauté de commune du Pays de l’Ourcq Ocquerre, 10 juillet 2023, Ocquerre.

10 – 13 juillet Communauté de commune du Pays de l'Ourcq Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une itinérance en milieu rural

Le Caravansérail, ensemble de musique baroque basé en Seine-et-Marne, en petite formation itinérante, propose en juillet prochain de poser ses valises pendant quatre jours successifs dans quatre villages de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq.

Dans chacun d’eux, l’ensemble s’y déplacera en différents lieux, comme un centre de loisirs / centre de vacances, un EHPAD, une place de village, un lieu patrimonial, etc., le temps de courts concerts (20 minutes), au plus proche des habitants, qui seront aussi l’occasion d’échanges et de rencontres, avec présentation des instruments, présentation des œuvres, du métier de musicien-interprète, autour d’un répertoire du 17 siècle. Nous proposerons lors de chaque intervention une forme participative avec l’apprentissage d’une danse emblématique du début du baroque, la Pavane. Nous privilégierons toutes les possibilités de partage afin de rendre ce moment sensible et créatif.

Chaque journée se terminera par un concert gratuit de 45’ « assis » dans un lieu à déterminer avec chaque commune (intérieur : église, château, mairie, salle des fêtes, autre lieu de patrimoine, ou extérieur). Le concert du soir reprendra les répertoires abordés pendant la journée de manière plus formelle mais toujours détendue et accessible, afin d’offrir un moment de musique pure et de transmettre, en même temps que l’exigence artistique, la passion pour une musique lointaine historiquement mais toujours moderne.

Le projet artistique

Notre projet vise à mettre en lumière de la musique instrumentale inconnue du public, du fait du manque d’édition et de son caractère essentiellement improvisé mais issue de la main de brillants compositeurs du 17e siècle.

Il s’agira de pièces instrumentales du brillant Girolamo Frescobaldi et de ses successeurs, de magnifiques compositeurs tels que Giovanni Battista Ferrini, Fabritio Fontana, Bartolomeo Grassi, et Bernardo Pasquini. Nous présenterons ici, mises en contexte avec d’autres œuvres du 17e siècle italien, leurs toccate, danses et airs dans des versions arrangées pour un groupe instrumental. Le groupe sera constitué d’un claveciniste, d’une violoniste, d’un violoncelliste et d’une soprano.

Les présentations et concerts auront lieu du 10 au 13 juillet:

10 juillet

-Armentières -en-Brie : 14h-17h intervention à la Maison des associations -19h Concert gratuit

11 juillet

-Crouy-sur-Ourcq : 14h-17h intervention à l’EHPAD – 19h Concert gratuit

12 juillet

-Ocquerre : 14h-17h intervention au centre de loisirs – 19h Concert gratuit

13 juillet

Marcilly 14h-17h intervention place du village -19h concert gratuit

Communauté de commune du Pays de l’Ourcq 2, avenue Delahaye – 77440 Ocquerre Ocquerre 77440 Seine-et-Marne Île-de-France

