Collecte de Printemps en magasins Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Collecte de Printemps en magasins Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise, 13 mai 2023, Saint-Dizier. Collecte de Printemps en magasins Samedi 13 mai, 09h00 Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise En vue de sa collecte de denrées alimentaires qui se tiendra sur la journée du Samedi 13 Mai 2023 (collecte de printemps) dans les hypermarchés et supermarchés du territoire, la Banque Alimentaire fait appel à des bénévoles. Leur mission consistera à assurer en équipe une permanence de 2 heures dans un point de vente afin de recueillir les dons de produits alimentaires et d’hygiène faits par les clients en sortie de caisses. Si vous souhaitez vous associer à cette collecte en tant que bénévole, merci de nous en informer :

par téléphone ou par mail. La Banque Alimentaire Champagne Sud et Meuse vous remercie chaleureusement par avance. Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 solidarite Illustration pour l’événement COLLECTE DE PRINTEMPS EN MAGASINS – SAMEDI 13 MAI 2023

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Adresse Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Lieu Ville Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Saint-Dizier

Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Collecte de Printemps en magasins Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise 2023-05-13 was last modified: by Collecte de Printemps en magasins Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise 13 mai 2023 Communauté d'agglomération Saint-Dizier Der & Blaise Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne