Fête de Montchaud Communal Yssingeaux, 12 août 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Les habitants de Montchaud vous invitent à la soupe aux choux sans réservation et venez danser sur des airs d’accordéon et musique de variétés..

2023-08-12 19:00:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

Communal Montchaud

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The people of Montchaud invite you to join them for cabbage soup, without reservation, and dance to the tunes of accordion and variety music.

Los residentes de Montchaud le invitan a tomar con ellos una sopa de col, sin reserva, y a bailar al son del acordeón y de la música de variedades.

Die Einwohner von Montchaud laden Sie ohne Reservierung zu einer Kohlsuppe ein. Tanzen Sie zu Akkordeon- und Varietémusik.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire