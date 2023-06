MYTHOLOGIES – VOYAGES DANS NOS LIEUX COMMUNS – GILLES LEIMDORFER Commun Sud du Château Galerie du Cri des Lumières Lunéville, 14 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Gilles Leimdorfer vit et travaille à Paris. Il se découvre une passion pour la photo à l’âge de 13 ans. Après des études de droit, il entre à l’AFP comme pigiste reporter photographe. Il y apprend son métier en couvrant l’actualité. Il se consacre ensuite à la photo d’illustration et au reportage magazine. Ses photos sont publiées dans Time Magazine, Grands Reportages, Capital, Geo et bien d’autres. Après toutes ces gammes, il décide de chercher sa propre musique, de raconter ses propres histoires. Il intègre en 2001 l’agence Rapho où il continue un travail entrepris sur la France et ses mythes exposé aux Rencontres Internationales de la Photographie de Arles à la demande de Raymond Depardon en 2006.. Tout public

Vendredi 2023-09-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-28 18:00:00. 0 EUR.

Commun Sud du Château Galerie du Cri des Lumières Place de la 2ème Division de Cavalerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Gilles Leimdorfer lives and works in Paris. He discovered his passion for photography at the age of 13. After studying law, he joined AFP as a freelance photojournalist. There, he learned his trade covering current affairs. He then turned to illustration photography and magazine reporting. His photos were published in Time Magazine, Grands Reportages, Capital, Geo and many others. After all these years, he decided to seek his own music, to tell his own stories. In 2001, he joined the Rapho agency, where he continued his work on France and its myths, exhibited at the Rencontres Internationales de la Photographie de Arles at the request of Raymond Depardon in 2006.

Gilles Leimdorfer vive y trabaja en París. Descubrió su pasión por la fotografía a los 13 años. Tras estudiar Derecho, se incorporó a AFP como fotoperiodista freelance. Allí aprendió el oficio de reportero gráfico. Después se dedicó a la fotografía de ilustración y al reportaje para revistas. Sus fotos se publicaron en Time Magazine, Grands Reportages, Capital, Geo y muchas otras. Después de todo este trabajo, decidió buscar su propia música, contar sus propias historias. En 2001 se incorporó a la agencia Rapho, donde continuó el trabajo que había iniciado sobre Francia y sus mitos, expuesto en los Rencontres Internationales de la Photographie de Arles a petición de Raymond Depardon en 2006.

Gilles Leimdorfer lebt und arbeitet in Paris. Im Alter von 13 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Fotografie. Nach seinem Jurastudium ging er als freier Fotoreporter zur französischen Nachrichtenagentur AFP. Dort lernte er sein Handwerk, indem er über aktuelle Ereignisse berichtete. Anschließend widmete er sich der Illustrationsfotografie und der Magazinreportage. Seine Fotos werden in Time Magazine, Grands Reportages, Capital, Geo und vielen anderen Zeitschriften veröffentlicht. Nach all diesen Bereichen entschied er sich, seine eigene Musik zu suchen und seine eigenen Geschichten zu erzählen. Dort setzte er seine Arbeit über Frankreich und seine Mythen fort, die 2006 auf Wunsch von Raymond Depardon bei den Rencontres Internationales de la Photographie in Arles ausgestellt wurde.

