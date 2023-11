MARCHÉ DE NOËL DU PANIER DES FÉES Commun sud du Château des Lumières Lunéville, 11 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Pour cette 14ème édition du « Marché de Noël », organisé par l’association Le Panier des Fées, venez à la salle pédagogique du Château des Lumières durant les 2 jours sur Novembre. Vous y trouverez plusieurs idées de cadeaux : objets de décoration ou utiles à broder (donc personnalisable) ; tels que tabliers, nappes, décos de table, … Entrée gratuite.. Tout public

Samedi 2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. 0 EUR.

Commun sud du Château des Lumières Place de la 2ème Division de Cavalerie

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For this 14th edition of the « Marché de Noël », organized by the association Le Panier des Fées, come to the educational hall of the Château des Lumières during the 2 days on November. You’ll find plenty of gift ideas: decorative or useful objects for embroidery (so you can personalize them); such as aprons, tablecloths, table decorations, … Free admission.

En esta 14ª edición del « Mercado de Navidad », organizado por la asociación Le Panier des Fées, acérquese a la sala pedagógica del Château des Lumières durante los 2 días de noviembre. Encontrará muchas ideas para regalar: objetos decorativos o útiles para bordar (para poder personalizarlos), como delantales, manteles, adornos de mesa, etc. La entrada es gratuita.

Für diese 14. Ausgabe des « Weihnachtsmarkts », der von der Vereinigung Le Panier des Fées organisiert wird, kommen Sie an den beiden Tagen im November in den pädagogischen Raum des Château des Lumières. Hier finden Sie mehrere Geschenkideen: Dekorationsgegenstände oder nützliche Gegenstände zum Besticken (also personalisierbar); wie Schürzen, Tischdecken, Tischdekorationen, … Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-31 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS