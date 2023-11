EXPOSITION LES BELLES HEURES DU CHÂTEAU DE LUNÉVILLE – FERMÉ TEMPORAIREMENT Commun Nord du Château Lunéville, 1 novembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

« Lumière sur la cour de Lunéville » : l’exposition « 10 ans d’acquisitions révélées » s’enrichit d’œuvres nouvelles : des acquisitions mais aussi des pièces conservées dans les réserves du musée. Au-delà de la découverte de la culture de Cour développée à Lunéville, ce troisième espace raconte l’héritage esthétique, culturel, scientifique et philosophique du siècle des Lumières, qui rayonne aujourd’hui bien au-delà des murs du château de Lunéville.. Tout public

Vendredi 2023-11-01 10:00:00 fin : 2023-12-23 17:00:00. 4 EUR.

Commun Nord du Château Place de la 2ème DC

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« Light on the court of Lunéville »: the exhibition « 10 years of acquisitions revealed » is enriched with new works: acquisitions but also pieces kept in the museum’s reserves. Beyond the discovery of the court culture developed in Lunéville, this third space tells the aesthetic, cultural, scientific and philosophical heritage of the Age of Enlightenment, which today radiates far beyond the walls of the Château de Lunéville.

« Luz sobre la Corte de Lunéville »: la exposición « 10 años de adquisiciones reveladas » se enriquece con nuevas obras: adquisiciones así como piezas conservadas en las reservas del museo. Más allá del descubrimiento de la cultura cortesana desarrollada en Lunéville, este tercer espacio da cuenta del patrimonio estético, cultural, científico y filosófico del Siglo de las Luces, que hoy en día irradia mucho más allá de los muros del castillo de Lunéville.

« Lumière sur la cour de Lunéville »: Die Ausstellung « 10 ans d’acquisitions révélées » wird um neue Werke erweitert: Neuerwerbungen, aber auch Stücke, die in den Reserven des Museums aufbewahrt werden. Über die Entdeckung der in Lunéville entwickelten Hofkultur hinaus erzählt dieser dritte Raum vom ästhetischen, kulturellen, wissenschaftlichen und philosophischen Erbe der Aufklärung, das heute weit über die Mauern des Schlosses Lunéville hinaus strahlt.

