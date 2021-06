Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Commun Kerhorre d’Eté – Ouh La La ! Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Commun Kerhorre d’Eté – Ouh La La ! Le Relecq-Kerhuon, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Le Relecq-Kerhuon. Commun Kerhorre d’Eté – Ouh La La ! 2021-07-27 18:18:00 – 2021-07-27 Place Sainte-Barbe Place Sainte-Barbe Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère La compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets présente Ouh La La ! Un music-hall express gratuit et accessible pour tous les publics. A 18h18 sur le parking de la Chapelle Sainte-Barbe du Relecq Kerhuon, profitez d’une heure de spectacle. Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur… eux-même ne l’ont pas trouvé… > Le protocole sanitaire amène la ville du Relecq Kerhuon à maîtriser le nombre de spectateurs. Spectacle dans la limite des places disponibles. +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/ La compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets présente Ouh La La ! Un music-hall express gratuit et accessible pour tous les publics. A 18h18 sur le parking de la Chapelle Sainte-Barbe du Relecq Kerhuon, profitez d’une heure de spectacle. Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur… eux-même ne l’ont pas trouvé… > Le protocole sanitaire amène la ville du Relecq Kerhuon à maîtriser le nombre de spectateurs. Spectacle dans la limite des places disponibles.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Place Sainte-Barbe Place Sainte-Barbe Le Relecq Kerhuon Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville 48.40071#-4.41922