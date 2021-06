Commun Kerhorre d’Eté – La Veillée Le Relecq-Kerhuon, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Relecq-Kerhuon.

Commun Kerhorre d’Eté – La Veillée 2021-07-24 21:21:00 – 2021-07-25

Le Relecq-Kerhuon Finistère

La compagnie OPUS (Offices des Phabricants d’Univers Singuliers) est de retour au Relecq Kerhuon deux ans après avoir déployé le Grand Débarras au Stade Gérard Garnier. L’occasion rêvée de vagabonder à nouveau, le temps de la veillée, dans leur univers fantaisiste et décalé.

Mme CHAMPOLLEAU et M. GAUTHIER, sont originaires de Ménetreux ; ils participent à une excursion organisée et sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite locale. A l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à veiller en partageant une soupe à l’oignon.

M.GAUTHIER alimentera le feu et Mme CHAMPOLLEAU la conversation… On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de Brigitte BARDOT ou de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole en gel. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole.

> Lieu tenu secret et communiqué au moment de la réservation !

SUR RESERVATION UNIQUEMENT : www.lerelecqkerhuon.bzh

Tout public. Durée 1h45. Gratuit.

+33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/la-veillee-compagnie-o-p-u-s/

