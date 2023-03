Conférence : Le projet de La rose & la pierre – artisanat d’art et art funéraire Commonwealth War Graves Commission Beaurains Catégories d’Évènement: Beaurains

Conférence : Le projet de La rose & la pierre – artisanat d’art et art funéraire Commonwealth War Graves Commission, 1 avril 2023, Beaurains. Conférence : Le projet de La rose & la pierre – artisanat d’art et art funéraire Samedi 1 avril, 10h00 Commonwealth War Graves Commission Conférence : Le projet de La rose & la pierre ou un parcours atypique vers l’artisanat d’art au service du patrimoine funéraire Après une présentation de son parcours, Cécile Fontaine Albagnac, fondatrice de La rose & la pierre présentera le projet de cette entreprise atypique. Il s’agit de mettre en avant l’intérêt porté au patrimoine funéraire, son entretien et sa valorisation puis sa place et ses relations dans et avec les métiers d’art (marbrerie, dorure et peinture sur pierre, taille de pierre, maçonnerie patrimoniale, ferronnerie). A cette occasion un de ses partenaires Frédéric Cassarano, tailleur de pierre, viendra témoigner de son travail. Commonwealth War Graves Commission rue Angele Richard 62217 Beaurains Beaurains 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.21.52.75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cwgc.org/visit-us/the-cwgc-visitor-centre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

