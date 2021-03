Lesquin Boulanger - Siège Social Lesquin, Nord Commission Economique Boulanger – Siège Social Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Nord

Commission Economique Boulanger – Siège Social, 31 mars 2021-31 mars 2021, Lesquin. Commission Economique

Boulanger – Siège Social, le mercredi 31 mars à 09:30

Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise. Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité d’entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise parmi leurs membres. La commission est présidée dans des conditions déterminées par décret. La commission économique se réunit au moins deux fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur. Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité d’entreprise et par les experts choisis par le comité d’entreprise dans les conditions fixées à la section 7. L’employeur laisse aux membres de la commission le temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d’une durée globale ne pouvant excéder quarante heures par an. Ce temps est rémunéré comme temps de travail. Dans les entreprises de mille salariés et plus, une commission économique est créée au sein du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise. Boulanger – Siège Social Av. de la Motte, 59810 Lesquin, France Lesquin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T09:30:00 2021-03-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lesquin, Nord Autres Lieu Boulanger - Siège Social Adresse Av. de la Motte, 59810 Lesquin, France Ville Lesquin