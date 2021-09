Penne Mairie de Penne Penne, Tarn Commission communication Mairie de Penne Penne Catégories d’évènement: Penne

Tarn

Commission communication Mairie de Penne, 5 octobre 2021, Penne. Commission communication

Mairie de Penne, le mardi 5 octobre à 18:30

ODJ prévisionnel : * On commence à parler du numéro Gazette de décembre, sujet principal * Edition papier de la lettre info, affichage sur les panneaux, mise en place * Point sur les travaux du Comité d’Information * Un mot sur l’Assemblée Citoyenne d’automne Mairie de Penne – Réunions Mairie de Penne 81140 PENNE Penne Prat Fieyral Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T18:30:00 2021-10-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Penne, Tarn Autres Lieu Mairie de Penne Adresse 81140 PENNE Ville Penne lieuville Mairie de Penne Penne