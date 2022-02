Commission affaires économiques Assemblée nationale, 23 février 2022, Paris.

Commission affaires économiques

Assemblée nationale, le mercredi 23 février à 09:30

– Présentation du rapport d’information de la mission d’évaluation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) (MM. Jean Baptiste Moreau, Grégory Besson-Moreau, Jérôme Nury et M. Dominique Potier, co rapporteurs) ; – Présentation du rapport d’information de la mission d’évaluation de la loi n° 2018 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) (M. Thibault Bazin, Mme Christelle Dubos, M. Jean-Luc Lagleize et M. Richard Lioger, co rapporteurs).

