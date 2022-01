COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE — Montfermeil Catégories d’évènement: Montfermeil

Seine-Saint-Denis

COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE —, 28 janvier 2022, Montfermeil. COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE

du vendredi 28 janvier au jeudi 10 février à —

COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE ———————————- L’entreprise Lincoln Coffee, située à Montfermeil, est à la recherche d’un.e jeune en contrat apprentissage – niveau BAC Pro cuisine pour un début dans les semaines à venir. Fiche de poste en pièce jointe. Une première expérience en cuisine, même courte (stage, extras…), serait appréciée. Le.la jeune recruté.e pourrait notamment intégrer le CFA Stelo Formation (Villepinte) qui recrute en entrée/ sortie permanente. Pour candidater, merci d’envoyer les CV à mon adresse mail : **[l.grelet@convergence93.fr](mailto:l.grelet@convergence93.fr)** avec pour objet « Recrutement LINCOLN » avant le 28 janvier 2022. **Fiche de poste – Commis Cuisine** Taches * Réalisation des préparations préliminaires au service * Réalisation de toutes plats de la carte * Organisation du poste de travail * Suivi du stock * Réalisation de liste course * Réception marchandise * Dressage, distribution * Entretien de la cuisine et des locaux en amont et aval du service **Compétences principales** * Faire preuve de curiosité par rapport à l’ensemble de l’activité en cuisine, avoir le sens de l’observation * Prendre en compte l’enchaînement logique des tâches * Gestion du rythme du service * Intensité du service à gérer * Réaliser des activités dans les temps impartis et aux moments opportuns * S’adapter à la variété des tâches et des rythmes de travail * S’intégrer dans une équipe hiérarchisée

*Sur Candidature

L’entreprise Lincoln Coffee recrute — MONTFERMEIL Montfermeil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T00:00:00 2022-01-28T23:59:00;2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T23:59:00;2022-01-31T00:00:00 2022-01-31T23:59:00;2022-02-01T00:00:00 2022-02-01T23:59:00;2022-02-02T00:00:00 2022-02-02T23:59:00;2022-02-03T00:00:00 2022-02-03T23:59:00;2022-02-04T00:00:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T00:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T00:00:00 2022-02-06T23:59:00;2022-02-07T00:00:00 2022-02-07T23:59:00;2022-02-08T00:00:00 2022-02-08T23:59:00;2022-02-09T00:00:00 2022-02-09T23:59:00;2022-02-10T00:00:00 2022-02-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Montfermeil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu --- Adresse MONTFERMEIL Ville Montfermeil lieuville --- Montfermeil Departement Seine-Saint-Denis

--- Montfermeil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfermeil/

COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE — 2022-01-28 was last modified: by COMMIS DE CUISINE EN APPRENTISSAGE — --- 28 janvier 2022 Montfermeil

Montfermeil Seine-Saint-Denis