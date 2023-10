Festival de la Nuit Tombée Comminges Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens Festival de la Nuit Tombée Comminges Saint-Gaudens, 10 octobre 2023, Saint-Gaudens. Festival de la Nuit Tombée 10 – 14 octobre Comminges Gratuit sur inscription https://forms.gle/ZU8jCf9MYzGsy5qV8 Consultez le programme complet pdf MARDI 10

18h30 – Salle des fêtes de Pinas

Que se cache t’il sous les arbres ?

Conférence autour de la sous trame forestière animée par

Nature en Occitanie VENDRDI 13

18h30 – Saléchan : Soirée Bivouac en autonomie

Immersion en pleine nature au milieu de la faune nocturne

Pas d’accès à l’eau – apportez votre tente – repas partagé façon

auberge espagnole

Proposée par la Ferme des jours heureux et Focus nature 65. 19h – Fos : Balade Nature Brame du Cerf

Proposée par Jean-Paul Delmas,

accompagnateur en montagne. 19h30 – Milhas : Balade découverte de la faune crépusculaire

et nocturne

Animée par Nature Comminges. 19h45 – Lac de Sède (Saint-Gaudens) : Parcours d’orientation nocturne

Animé par Olivier THOMAS. 20h – Soueich : Balade nocturne

Animée par Naturembulle. 20h – Villa Gallo-romaine : Visite nocturne de la villa Gallo-romaine de Montmaurin

Proposée par le musée de Montmaurin. 20h30 – Saint-Médard : Observation Astronomique

Animée par le club astronomique du Comminges. Le Cinéma le Régent partenaire de l’évènement vous proposera un film sur la thématique de la Nuit à Saint-Gaudens – Prix d’une place de cinéma. SAMEDI 14

19h – Fos : Balade Nature Brame du Cerf

Proposée par Philippe Dubronetz, accompagnateur en montagne . 19h – Les Nuits de Soueich : Apéro lecture au Café du Pont

21h – Les Nuits de Soueich : Concert et projection à la salle des fêtes – Soueich

Proposées par l’association culturel de Soueich – ACASO. 19h – Aurignac – Musée de l’Aurignacien : Balade nocturne : Environnement et Préhistoire

Proposée par le musée. 19h45 – Lac de Badech Bagnères de Luchon : Chouette balade nocturne à Badech

Encadrée par la mairie de Bagnère-de-Luchon et animée parCoucou Nature. 20h – Balès : Balade nocturne « Soirée Lumière »

Proposée et présentée par Maëlle Benureau, accompagnatrice en Montagne. 20h – Au Parc du Casino à Bagnères-de-Luchon : Soirée jeu de société nocturne

Animée par les jeunes et animateurs de la MJC de luchon – Age à partir de 10ans 20h – Col de Larrieu : Balade nocturne

Animée par Naturembulle. 20h – Saint-Plancard : à la découverte des reines de la nuit

Projection, présentation des chauves-souris et balade nocturne animée par AREMIP. 21h45 – La Cafetière (Aurignac) : Découverte du ciel étoilé

Animée par Ciel d’Occitanie avec le Mobiloscope en collaboration avec la Cafetière. VILLAGE DE LA NUIT – Samedi 14 octobre 17h-1h

