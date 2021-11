Commerciale de Cambremer Place de l’Eglise,14340 Cambremer, 1 décembre 2021, Cambremer.

Commerciale de Cambremer

du mercredi 1 décembre au vendredi 31 décembre à Place de l’Eglise, 14340 Cambremer

En collaboration très étroite avec l’UCAE, l’APE, le Marché à l’Ancienne de Cambremer et de nombreux lutins anonymes … la Commerciale de Cambremer se déroulera du 1️er DECEMBRE AU 2️ JANVIER 2022 ! ✨ Le 5 décembre : le Marché de Noël lancera les festivités avec ses producteurs et ses artisans locaux, de la bonne nourriture, de l’artisanat, de la musique … !!! … et tous les commerçants de Cambremer ! ✨ L’UCAE (l’Union Commerciale de l’Activité Economique [de Cambremer]) offrira un sapin de chez Aurélien Houlette pour L’Art Floral, à l’issue d’un tirage au sort. ✨ Pour vous restaurer, il y aura : La célébrissime tartiflette normande cuisinée par François, à consommer sur place ou à emporter. 8€ la part et proposée par l’UCAE ➕ Une crêpe offerte par l’APE ➕ Un café offert par les commerçants = un mois de décembre qui commence bien ! … et qui se poursuit avec une foultitude de jeux et de cadeaux ! ✨Des bulletins à faire tamponner dans les commerces, pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un gros lot, des chèques cadeaux … ✨Une loterie permettant de gagner 3 beaux lots pour Noël par carton, au prix de 2€ la case. ✨ Un nouveau jeu pour les enfants, qui devront reconstituer un puzzle de Noël à colorier et à demander aux commerçants de Cambremer ! ✨Pour les plus grands : » La phrase mystère » ! Dans les vitrines des commerçants, décorées cette année encore par les Frères Labrosse, vous trouverez des mots cachés … il vous faudra reconstituer la phrase mystère qui vous permettra de participer au tirage au sort pour gagner un panier très bien garni !! Les différents bulletins de participation et règlements de tous ces jeux seront disponibles chez vos commerçants dès le début des animations de Noël !! ?✨?✨

Place de l’Eglise,14340 Cambremer Epicerie de Cambremer, 14340 Cambremer Cambremer Cambremer Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T10:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T10:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T13:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T13:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T13:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T13:00:00