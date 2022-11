Commerces ouverts les dimanches de l’Avent, 27 novembre 2022, .

Commerces ouverts les dimanches de l’Avent



2022-11-27 – 2022-11-27

Pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël le plus sereinement possible, les commerces seront exceptionnellement ouverts les dimanches de l’Avent : le 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre de 10h à 19h.

+33 3 88 95 53 52

