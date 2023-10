JE NE ME FIE PAS AUX APPARENCES Commerces locaux Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde JE NE ME FIE PAS AUX APPARENCES Commerces locaux Bassens, 13 novembre 2023, Bassens. JE NE ME FIE PAS AUX APPARENCES 13 – 24 novembre Commerces locaux Entrée libre selon les horaires d’ouverture des commerces L’exposition « Je ne me fie pas aux apparences, je dis NON au racisme » créée par les Nations Unies, est à découvrir dans les commerces de la commune de Bassens. Son objectif est d’aborder les préjugés (liés au genre, à l’origine, à l’apparence, etc.) dans le cadre professionnel, afin de les confronter à notre propre perception. Rendez-vous dans les commerces de la ville (selon horaires d’ouverture).

Organisé par la ville de Bassens, en partenariat avec les Nations Unies. Commerces locaux Bassens (33530) Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T08:00:00+01:00 – 2023-11-13T19:30:00+01:00

