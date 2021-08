Oloron-Sainte-Marie Église Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Commentaires sur la coupole Hispano-Mauresque de l’église Sainte-Croix Église Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Église Sainte-Croix, le samedi 18 septembre

### L’historien Pierre-Louis Giannerini revient sur les coupoles nervées de l’Andalousie à l’Arménie. Les coupoles nervées sont nées dans la Cordoue Musulmane du Xe siècle puis se sont répandues en territoire chrétien (à Oloron dès 1130) jusqu’à Jérusalem, au XIIIe siècle.

Gratuit. Sur inscription.

Église Sainte-Croix, Oloron-Sainte-Marie

