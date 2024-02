Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon à la menthe Espace multimédia Gantner Bourogne, mercredi 7 février 2024.

Deux descendants de l’illustre Georges Méliès ont repris le stand de bonbons et de jouets que le réalisateur de génie tenait à la Gare Montparnasse alors que sa carrière battait de l’aile. Les marchands de sucreries vont expliquer en mots, en musique et en astuces visuelles comment leur aïeul s’est sorti de la panade en se rendant vraiment sur la lune et comment il a retrouvé la fortune grâce à cette expédition et à… une pastille à la menthe .»

Espace multimédia Gantner

Bourogne 90140 Territoire de Belfort

2024-02-07 14:30:00

