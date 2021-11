Oloron-Sainte-Marie auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Comment vendre mon entreprise ? auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Dans le cadre du “Mois de la transmission-reprise d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine”, la CCI Pau Béarn et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 64 organise une rencontre “Comment vendre mon entreprise ?” le jeudi 25 novembre 2021. Destiné aux chefs d’entreprise qui songent à la transmission de leur entreprise et qui souhaitent en savoir plus sur la vente, l’échange aura lieu à Oloron Sainte-Marie à partir de 18h. Contact : [[transmission@pau.cci.fr](mailto:transmission@pau.cci.fr)](mailto:transmission@pau.cci.fr)

Un échange avec des professionnels de la transmission d’entreprise (CCI Pau Béarn, CMA64, expert-comptable/notaire/avocat) pour tout savoir sur la vente de son entreprise. auditorium Bedat Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

