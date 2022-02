COMMENT UN LIVRE VIENT AU MONDE ? médiathèque Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Cette très belle exposition des éditions Rue du Monde raconte la merveilleuse histoire de la chaîne du livre. Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album « Sous le grand banian » de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi. Comment naissent les histoires ? Comment travaillent les illustrateurs ? Comment fabrique-t-on les couleurs de l’album ? Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. A partir de 9 ans – Entrée libre, sans inscription

Exposition du 1er au 19 mars 2022 médiathèque Lille-Sud 11 Rue de l’Asie, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord

