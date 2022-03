Comment un ingénieur parisien et une jeune cadre à La Défense sont devenus maraîchers bio ? CNAFC, 14 mars 2022, Paris.

CNAFC, le lundi 14 mars à 20:30

La suite du parcours AFC Jeunes 2021-2022. Rendez-vous le **lundi 14 mars** à 20h30 pour les **18-25 ans** en visio pour la conférence d’**Arthur et Blandine de Lassus** : Comment un ingénieur parisien et une jeune cadre à la Défense sont devenus maraîchers bio ? ——————————————————————————————- Nous aurons la joie d’accueillir Arthur et Blandine de Lassus. Ce jeune couple nous racontera sa conversion écologique à la lumière de la lecture de l’encyclique Laudato Si. Arthur et Blandine témoignent avec spontanéité, simplicité et toujours dans la vérité de cette bascule progressive mais bien réelle de leur prise de conscience des dangers environnementaux auxquels sont soumis notre planète et ses habitants et par voix de conséquence de leur engagement concret à leur niveau pour enrayer cette dégradation environnementale qui nous concerne tous. Un vrai moment de fraicheur à ne pas manquer! Inscription gratuite et nécessaire pour recevoir le lien de la visio : [[https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022)](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022) >>> **Evénement ouvert uniquement aux 18-25 ans.** >>> Conférences publiées [en podcast](https://www.afc-france.org/afc-jeunes/les-conferences-en-podcast/) une semaine après.

Témoignage d’Arthur et Blandine de Lassus

CNAFC 28 place saint Georges 75009 Paris Paris 9e Arrondissement Paris



