Comment tu t'appelles ? Théâtre Dunois Paris, mercredi 22 mai 2024.

Comment tu t'appelles ? Résidence en immersion dans deux crèches 22 mai – 28 juin Théâtre Dunois

une immersion dans deux crèches autour de l’univers artistique de Delphine NOLY et Nadia TELES, qui s’appuye sur leur labo Comment tu t’appelles ? en partenariat avec le Théâtre Dunois.

Comment tu t’appelles ? est une forme à la croisée des chemins, une performance mêlant les matières vivantes, bois, plumes, ou coquillages à l’improvisation musicale. Une rencontre avec le vivant, sa poésie, qui résonne au son de la Kora.

Il s’agit aussi de remettre un nom à l’animal et au végétal qui nous entourent pour leur donner une voix et une existence. Entendre sonner le Gypse, entendre gratter le Bupestre, sentir la Pipistrelle voler.

Sous la forme d’une rencontre avec deux femmes qui évoluent au milieu de ces matières, le public écoute, touche, construit ou même, résonne avec ce monde qui l’entoure, et dont il fait partie.

Ce public peut avoir 18 mois, mais aussi beaucoup plus… Il peut aussi être venu avec ses parents ou ses grands-parents. Cette rencontre peut aussi avoir lieu dans un jardin de l’école ou de la crèche, une médiathèque…

Si vous souhaitez rencontrer l’équipe à cette occasion, c’est avec plaisir et organisation, pour que l’équipe du personnel de crèche vous accueille !

Théâtre Dunois Paris, 7 Rue Louise Weiss Paris 75013

