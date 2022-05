Comment tu m’aimes ? Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique, 13 mai 2022, Boulogne-Billancourt.

Comment tu m’aimes ?

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique, le vendredi 13 mai à 19:00

Le département Théâtre présente le travail effectué par les étudiants CPES sur le parcours autour de deux auteurs : Jean Racine, avec Andromaque, et la dramaturge allemande contemporaine Anja Hilling avec Anges, Tristesses animal noir, Sens et Bulbus. Deux femmes (Andromaque et Hermione) et deux hommes (Pyrrhus et Oreste) s’entre-aiment et s’entredéchirent, dans la langue de Racine, en vers. Ces femmes et ces hommes partagent leurs émotions intérieures à travers des monologues tirés des pièces de Anja Hilling, en prose. **Étudiants en CPES Théâtre** **Isabelle Hurtin**, mise en scène

Entrée gratuite sur réservation

Rencontre avec les étudiants en CCPES Théâtre autour de deux auteurs : Jean Racine, avec Andromaque, et la dramaturge allemande Anja Hilling avec Anges, Tristesses animal noir, Sens et Bulbus.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt,Salle d’Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine



