58 avenue Henri Bertho, le mardi 3 mai à 18:00

Le stress est-il lié à nos comportements intérieurs et /ou est-il une fatalité inhérente à nos modes de vie !? Pour répondre à cette question, il est essentiel d’apprendre à se connaître dans une introspection bienveillante. C’est ainsi que nous pourrons trouver le bien-être. Lors de cette rencontre, des pratiques vous seront proposées pour le ressentir pleinement, si vous avez envie de devenir acteurs, actrices de vos vies !?

