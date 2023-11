Comment travaillerons-nous demain ? Rencontre-atelier Maison de la Conversation Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

Inscription obligatoire. Afin de soutenir l’événement, une participation de 5€ est recommandée.

Où et comment travaillerons-nous demain ? Dans quelles organisations ? Pour quelles causes ?

Lors de cette soirée, nous nous plongerons dans des textes utopiques sur le futur du monde du travail, afin de nous questionner ensemble : ces récits sont-ils possibles ? sont-ils souhaitables ? comment les mettre en œuvre ou au contraire, en penser de nouveaux ? L’objectif de notre conversation : dessiner ensemble les contours des vies professionnelles qui nous attendent.

Pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps, Anne-Caroline Paucot, écrivaine prospectiviste, et Danièle Linhart, sociologue du travail nous feront l’honneur de leur présence !

Cet événement s’adresse aux étudiants et aux professionnels du management, de la transformation, de la RSE, de la stratégie… qui souhaitent aborder les grands enjeux qui bouleversent le monde du travail. En deux heures, il vise à rencontrer des experts et partager ses expériences et points de vue sur le sujet choisi, afin de ressortir de la conversation muni d’outils théoriques et pratiques à faire vivre au sein de son organisation. Le tout dans une ambiance accessible et conviviale !

L’inscription est obligatoire

Maison de la Conversation 12 rue Maurice grimaud 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/3696542157243406/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-conversation-pointue-741385773807

