De chez vous !, le jeudi 21 octobre à 17:00

Au cours de cet atelier pratique, découvrez pourquoi et comment intégrer efficacement le mobile dans votre stratégie digitale. Pourquoi cibler les mobinautes ? Comment intégrer la publicité mobile dans sa stratégie e-commerce ? Comment créer une application ? Quels sont les outils et les leviers pertinents à mettre en place pour booster votre activité ? **Objectifs d’apprentissage :** – Comprendre les enjeux du mobile et ses usages – Découvrir les outils pour intégrer le mobile dans sa stratégie e-commerce, y compris les applications – Mesurer la performance de ses actions – Exercices pratiques **Inscription Gratuite, juste ici :** [https://forms.gle/cFFt75mpXLhuMGhM6](https://forms.gle/cFFt75mpXLhuMGhM6) **Intervenant :** Coach Google Ateliers Numériques **Événement en ligne, via la plateforme Google Meet.** **Prochaines dates :** – mercredi 10 novembre : Comment créer du contenu performant pour gagner en visibilité sur internet ? Atelier + sessions de coaching (à Cobalt) – mardi 14 décembre : Comment fédérer une communauté avec les bons outils et gagner en visibilité sur internet ? (en ligne) **Organisé par :** Cobalt & Google Ateliers Numériques

