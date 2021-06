Bordeaux Evénement en ligne Bordeaux, Gironde Comment tendre vers le zéro plastique grâce au levier de la commande publique ? Evénement en ligne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Comment tendre vers le zéro plastique grâce au levier de la commande publique ?

le lundi 28 juin à 11:00

Le réseau 3AR et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter au lancement du cycle régional de webinaires autour des objectifs de la loi EGALIM en restauration collective publique ! Le 1er webinaire de ce cycle se tiendra le **lundi 28 juin 2021**, de 11h à 12h30 autour de la thématique suivante : **Comment tendre vers le zéro plastique grâce au levier de la commande publique ?** >> Méthodologies à déployer, retours d’expériences, présentations de nouveaux dispositifs d’aides à votre attention, vous seront proposés lors de ce temps partager afin de faciliter le déploiement d’actions visant à sortir de l’ère du tout plastique. **Au programme :** * Point réglementaire, solutions et dispositifs d’aides à votre attention avec des interventions conjointes de la DRAAF, de l’ADEME de l’ARS et de 3AR * Retours d’expériences d’acheteurs publics, avec la participation du SIVU Bordeaux Mérignac et de communes engagées (noms des intervenants à venir) * Questions / Réponses Pensez à vous inscrire pour recevoir le lien de connexion !

3AR organise un cycle de webinaires sur les objectifs de la loi EGALIM.

