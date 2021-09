Paris Webinar Paris Comment SPIE a amélioré la visibilité de sa marque ? Webinar Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les médias sociaux ont le pouvoir de transformer les entreprises lorsqu’ils sont utilisés à leur plein potentiel. L’image d’une marque, sa e-réputation et la compréhension du marché peuvent tous être impactés par des messages sur les médias sociaux. Lors de ce webinar SPIE, fournisseurs de solutions d’ingénierie technique, reviendra sur la transformation de son activité grâce aux médias sociaux. Speakers : * Anne Loiseleux, Responsable Communication Digitale chez SPIE; * Marielle Vaslin, Cheffe de projet Social Media chez Waisso; * Morgane Le Huërou, Customer Success Manager chez Talkwalker * Audrey Marigliano, Customer Success Manager chez Hootsuite

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T14:45:00

