Comment sont faits les livres ? Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, mardi 2 avril 2024.

Comment sont faits les livres ? Exposition Gallimard 2 avril – 4 mai Bibliothèque municipale George-Sand Entrée libre

Début : 2024-04-02T15:00:00+02:00 – 2024-04-02T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Cette exposition retrace le chemin du livre depuis son écriture par l’auteur·rice jusqu’à sa diffusion en librairie et en bibliothèque.

Venez découvrir les secrets de création et de fabrication d’un livre, ainsi que les métiers liés à sa réalisation. Vous saurez alors comment l’éditeur·rice choisit les ouvrages qu’il·elle va publier, comment les images en couleur (quadrichromie) sont réalisées, comment se passe la promotion d’un livre, etc.

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

