Comment simplifier ma vie ou mieux vivre avec moins Vivre Autrement – Pierre Praderva d, 9 avril 2022, Veyrier.

Comment simplifier ma vie ou mieux vivre avec moins

Vivre Autrement – Pierre Praderva d, le samedi 9 avril à 09:30

La société de consommation a brillamment réussi un des plus grands tours de passe-passe de l’histoire : faire croire à des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui vivent dans la surabondance permanente qu’il leur manque quelque chose, comme le dernier modèle de lave-linge qui vous apprend le russe ou le latin (vous avez le choix entre 15 langues) ou vous donne des leçons de yoga… tout en lavant votre linge. (Idem pour la vaisselle mais là c’est 21 langues) Cette simplicité a comme bonus une sérénité profonde et permet de vivre sans même vous laisser effleurer par cette pub incessante qui nous bombarde et nous harcèle de tous les côtés. L’animateur de ce stage pratique la vie simple avec succès et surtout joie depuis plus de 50 ans.

CHF 150

Vivre Autrement – Pierre Praderva d 5 chemin Jules Edouard Gottret, Veyrier, GE Veyrier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T17:00:00