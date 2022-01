Comment s’engager pour une cause à 23 ans ? CNAFC Paris Catégorie d’évènement: Paris

La suite du parcours AFC Jeunes 2021-2022. Rendez-vous le **lundi 14 février** à 20h30 pour les **18-25 ans** en visio pour la conférence de **Jean-Benoît Harel**, initiateur de la pétition « Pour la messe » : Comment s’engager pour une cause à 23 ans ? ——————————————- Novembre 2020. 2ème confinement. Les lieux de cultes sont à nouveau fermés. 6 jeunes lancent alors une pétition sur internet, qui va recueillir plus de 100 000 signatures en quelques jours. Le débat se poursuit pendant un mois, entre les pour et les contre, avec plusieurs audiences devant le Conseil d’Etat, et même des manifestations partout en France. Jean-Benoit, président et cofondateur de « Pour la Messe », viendra témoigner lundi 14 février de son engagement dans ce combat. L’occasion d’élargir le débat sur la nécessité de l’engagement. Inscription gratuite et nécessaire pour recevoir le lien de la visio : [[https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022)](https://www.helloasso.com/associations/cnafc/evenements/cycle-de-formation-afc-jeunes-2021-2022) >>> **Evénement ouvert uniquement aux 18-25 ans.** >>> Conférences publiées [en podcast](https://www.afc-france.org/afc-jeunes/les-conferences-en-podcast/) une semaine après.

