CCI Marches de Bretagne, le lundi 29 novembre à 14:00

Appréhendez sereinement votre relation avec l’URSSAF. Bénéficiez d’une information claire sur vos droits et devoirs. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux du contrôle pour votre entreprise, cet atelier vous permettra d’en savoir plus. **Programme** : Comment se passe un contrôle, quels sont les documents à fournir ? En cas de redressement, quels sont les recours possibles? **Intervenante :** Claire-Marie Swora, juriste Matmut protection juridique

Sur inscription / En présentiel ou visio conférence

2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T16:00:00

